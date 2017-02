Nie odpuszczą z 'polskimi obozami'! Akcja

reklama

Mobilny billboard z napisem w języku angielskim „Obozy zagłady były niemieckie” będzie kontynuował swoją podróż po Europie. Na początku lutego wyruszył z Wrocławia do Niemiec, Belgii i Wielkiej Brytanii.

W drodze powrotnej będzie kontynuowana akcja protestu przeciwko używaniu przez zagraniczne media sformułowania „polskie obozy koncentracyjne” - zapowiadają działacze Fundacji Tradycji Miast i Wsi. Organizatorzy chcą wyruszyć z billboardem w przyszłym tygodniu tak, aby 1 marca być w Brukseli - w momencie, gdy tam rozpoczną się obrady plenarne Parlamentu Europejskiego. Organizatorzy tłumaczą, że za pierwszym razem, kiedy byli z billboardem w Brukseli, trwał szczyt Unii Europejskiej na Malcie i w Brukseli nie było ani polityków, ani dziennikarzy, przez co nie dało się nagłośnić akcji.

Dawid Hallmann z Fundacji Tradycji Miast i Wsi przypomina, że akcja "Death Camps Were Nazi German" nawiązuje do internetowej akcji GermanDeathCamps. Jest ona związana z opublikowaniem przez niemiecką publiczną stację telewizyjną ZDF niewystarczających i niespełniających - zdaniem autorów akcji - odpowiednich wymogów przeprosin dla więźnia KL Auschwitz, Karola Tendery, za użycie sformułowania "polskie obozy zagłady Majdanek i Auschwitz".

„Pojechaliśmy pod siedzibę ZDF w Moguncji; tam jeździliśmy z naszym billboardem wzywając do przeproszenia, a jednocześnie mówiącym, że te obozy były niemieckie, następnie billboard udał się do Wiesbaden, Bonn, Brukseli i Londynu" - przypomniał Dawid Hallmann. "Akcja zakończyła się w Cambridge”. Organizatorzy zwracają uwagę, że odniosła ona bardzo duży sukces medialny w Polsce, była też nagłośniona w pozaeuropejskich mediach. Mimo to - jak podkreślają - telewizja ZDF w dalszym ciągu nie wykonała wyroku sądu, stąd potrzeba kontynuacji akcji i edukacji historycznej w państwach zachodnich.

W planach jest także podobna akcja w Stanach Zjednoczonych. Na billboardzie o rozmiarach 3x6 metry widnieje brama obozu Auschwitz, w która wpisano kontur jednoznacznie kojarzący się z twarzą Adolfa Hitlera. Obok grafiki widnieją napisy "Death Camps Were Nazi German" oraz "ZDF Apologize!".

14.02.2017