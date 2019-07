,,Nie odnajduję tego w swej pamięci...''

Ale gdy przewodniczący pokazał mu dokument, w którym czarno na białym było napisane, że są to decyzje jego zespołu, stwierdził z rozbrajającą szczerością, że decyzje to jednak nie decyzje.

Była minister zeznała, że o pogłębiającej się luce w podatku VAT zarówno premier jak i minister finansów wiedzieli już w latach 2009-2010 i nie zrobili nic by uszczelnić ten system, a wręcz przeciwnie przyczynili się do jego rozszczelnienia.

Informacje, że podczas rządów Donalda Tuska lobbyści pisali ustawy podatkowe pojawiały się także w zeznaniach profesora Modzelewskiego, który jako pierwszy stawił się przed komisją śledczą, ale to profesor Chojna-Duch publicznie wymieniła nazwiska osób, które to robiły, co więcej także nazwiska polityków, którzy te zmiany akceptowali i przekazywali do Sejmu.