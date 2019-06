Nie narzucą nam edukacji seksualnej!

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak powiedział w radiowej Jedynce, że rodzice mają prawo odmówić zgody na uczestnictwo dziecka w tego typu zajęciach.



– Mają prawo nie tylko odmówić, to jest wręcz obowiązek rodziców, żeby pilnować tego, co się dzieje w szkole i jakie treści są dzieciom przekazywane, a na pewno nie może to się odbywać w czasie realizacji podstawy programowej – powiedział Mikołaj Pawlak.



Pawlak podkreślił, że szkoła ma obowiązek poprosić rodziców o taką zgodę.



– Pierwsze prawo rodziców do wychowania i utrzymywania pieczy nad tym, co dzieci mają wpajane do głowy, to jest właśnie to, co powinno być realizowane przez ich wiedzę i bezpośrednią zgodę. Nie może być nawet wykorzystania tego, że nie zabierają głosu – to nie jest zgoda. Także tutaj aktywność rodziców, aktywność dyrektorów, nauczycieli, którzy są świadomi ewentualnych zagrożeń wypływających z tego typu działań, musi być bardzo duża – ocenił rzecznik praw dziecka.