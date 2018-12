Nie na kiełbasie, ale na Jezusie koncentrujcie się w te święta!

“ Wydarzenie to pomaga nam odczytać w bardzo szczególnym świetle tajemnicę spotkania człowieka z Bogiem. Jest to spotkanie, które nie dokonuje się poprzez niesamowite cuda, ale raczej w duchu wiary i miłości. Maryja jest istotnie błogosławiona, ponieważ uwierzyła: spotkanie z Bogiem jest owocem wiary – podkreślił Ojciec Święty. - Natomiast Zachariasz, który nie uwierzył, pozostał głuchy i niemy, aby wzrastać w wierze podczas długiego milczenia. Bez wiary pozostajemy nieuchronnie głusi na pocieszający głos Boga; i nie potrafimy wypowiedzieć słów pociechy i nadziei naszym braciom. Z kolei wiara karmiona jest miłością. ”

W tym kontekście Franciszek wskazał na troskę Maryi o starszą krewną, Elżbietę. Maryja mogła przecież pozostać w domu, aby spokojnie przygotować się na narodziny Syna, ale Ona bardziej troszczyła sie o innych, niż o siebie. Swoimi czynami ukazała, ze jest uczennicą Pana. Wydarzenie narodzin Jezusa – zaznaczył Papież – zaczęło się od gestu miłosierdzia, bo prawdziwe miłosierdzie jest zawsze owocem miłości Boga. “ Ewangelia nawiedzenia Maryi u Elżbiety przygotowuje nas na dobre przeżywanie Bożego Narodzenia, mówiąc nam o dynamizmie wiary i miłości. Ten dynamizm jest dziełem Ducha Świętego: Ducha Miłości, który zapłodnił dziewicze łono Maryi i który pobudził ją, aby pospieszyła na służbę swojej starszej krewnej – zaznczył Papież. - Jest to dynamika pełna radości, jak to widzimy w spotkaniu między dwiema matkami. Znalazła ona swój wyraz w hymnie radosnego uniesienia na cześć Pana, który dokonuje wielkich rzeczy z tymi maluczkimi, którzy Mu ufają. ”

Franciszek odniósł się także do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Podkreślił, że jest to czas, kiedy staramy się być razem w naszych rodzinach. Ci, którzy są daleko wracają do swoich domów. Zaznaczył, że wiele osób nie będzie jednak miało takiej możliwości. Zapewnił ich, że nasz Ojciec w niebie o nich nie zapomina i nie zostawia ich samymi. Życzył im, aby we wspólnocie Kościoła znaleźli prawdziwą rodzinę. „Pragnę powiedzieć wszystkim: drzwi wspólnot chrześcijańskich są otwarte, Jezus rodzi się dla wszystkich i wszystkim przynosi miłość Ojca” – podkreślił Papież.