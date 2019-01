Nie mógł się powstrzymać! Wałęsa: Kaczyński to łotr

"Dlatego, że mamy u władzy Kaczyńskiego. Zachowuje się jak łotr. On swoimi działaniami podzielił naród i pośrednio spowodował to nieszczęście"- stwierdził Wałęsa w wywiadzie dla "Super Expressu". Kiedy dziennikarka zwróciła uwagę, że nie tylko partia rządząca posługiwała się agresywnym językiem, odpowiedział:

"To, co robiła druga strona, to był tylko odzew. Najlepszy przykład to to, co próbowano zrobić ze mną. Większego łotrostwa nie trzeba"- ocenił były prezydent, którego zdaniem włodarz Gdańska padł ofiarą mordu politycznego, choć "nie bezpośrednio". W ocenie pierwszego przywódcy "Solidarności", obecną sytuację spowodował stworzony w Polsce "klimat"