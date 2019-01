The Washington Post opublikował informację amerykańskich służb specjalnych, że Cyberkalifat udający zwolenników organizacji Państwa Islamskiego faktycznie okazał się jednostką wojskową p/p 54777 GRU (Głównego Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej).

Istnieją informacje o udziału służb specjalnych Federacji Rosyjskiej w tworzeniu uzbrojonych grup islamskich, w tym tzw. Państwa Islamskiego – twierdzi Said Ismagiłow, mufti z Muzułmańskiej Rady Ukrainy „Umma” – informuje RISU (Religijno-Informacyjna Służba Ukrainy) powołując się na portal Еtcetera.

Said Ismagiłow Mufti z Muzułmańskiej Rady Ukrainy „Umma”

„Faktem jest, że większość ludzi, a przede wszystkim oficerowie, przybyli walczyć po stronie Państwa Islamskiego z Federacji Rosyjskiej. Drugim językiem po arabskim w tym ugrupowaniu jest rosyjski. Według dzisiejszych danych kilka tysięcy bojowników są to Rosjanie. Większość z nich to wojskowi lub byli wojskowi”.

Według Ismagiłowa fakt, że Państwo Islamskie walczy z przeciwnikami dyktatora Baszara al-Asada jest kolejnym dowodem na to, że ISIS został stworzony z udziałem rosyjskich służb specjalnych.

„Kiedy rozmawiam z Syryjczykami i pytam ich, jak w ogóle ta enklawa mogła się pojawić, odpowiadają mi: więc Rosjanie ją stworzyli! Oznacza to, że lokalna ludność nie ma złudzeń co do tego, kto naprawdę stoi za terrorystami” – podsumował mufti Ismagilow.