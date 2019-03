'Nie ma takiego miejsca, gdzie lepiej można się modlić'. Prezes PiS u stóp Czarnej Madonny

„Jestem człowiekiem, który się co dzień modli, i to nawet dosyć długo, ale jeśli tylko mam okazję, żeby się pomodlić tutaj – a dzisiaj taka okazja akurat się nadarzyła – to oczywiście przyjeżdżam i modlę się. Ja jestem w ciągłym pośpiechu, więc na ogół nie trwa to długo, ale akurat dzisiaj świetnie trafiłem"- podkreślił.