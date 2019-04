'Nie ma szans'. Prezydent podjął decyzję ws. ułaskawienia Falenty

Maria Błaszczyk 11.4.19 17:50

No nie. To nie tak.

Po pierwsze PO to malutka część opozycji, więc nie wiem, co panu Czarzastemu czy panu Biedroniowi ani nawet pani Nowackiej do tego. Tu chodzi o coś zupełnie innego. O to, że pan Falenta stanowił narzędzie w ręku Rosjan, za pomocą którego oni wpłynęli na polską politykę.

Taka praca na rzecz obcego wrogiego mocarstwa to poważna sprawa.