Nie ma mowy o zniesieniu celibatu. Przynajmniej na razie...

W dokumencie końcowym Synodu Biskupów o młodzieży i powołaniach nie będzie mowy o zniesieniu celibatu. W pierwszych dniach wniosek w tej sprawie złożył, w imieniu całego belgijskiego episkopatu, bp Jean Kockerols z Brukseli. Zaproponował, by Kościół powoływał wybranych żonatych mężczyzn do podjęcia posługi kapłańskiej.

Jestem zawiedziony kompletnym brakiem reakcji – wyznał bp Kockerols. Ujawnił on, że jego propozycji nie dyskutowano ani w auli synodalnej, ani w małych grupach językowych. Na me wystąpienie zareagowano uprzejmymi oklaskami. Wielu biskupów podeszło do mnie w czasie przerwy na kawę i powiedziało mi, że trzeba iść w tym kierunku – powiedział belgijski biskup.