Nie ma mocnych na PiS, partia wygrywa w sondażach

Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie prowadzi w sondażach poparcia dla partii politycznych.

Badanie przeprowadzone na zlecenie "Polska The Times" uwzględniało poparcie dla partii politycznych w poszczególnych województwach. Zostało ono zrealizowane przez 18 regionalnych dzienników. Wynika z niego, że partia Jarosława Kaczyńskiego wygrałaby wybory we wszystkich regionach Polski.

Do Sejmu według sondażu weszłyby tylko cztery ugrupowania.

Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby wybory, uzyskując 34,5 proc. poparcia. Dalej byłaby Nowoczesna z wynikiem 18,4 proc., wyprzedzając minimalnie Platformę Obywatelską legitymującą się poparciem na poziomie 18 proc. 11 proc. badanych zagłosowałoby na Kukiz'15.

Do Sejmu nie wyszłyby PSL, SLD, Wolność, oraz Razem.

Badanie przeprowadzone na zlecenie "Polska The Times" pokazało także, że wyborcy PiS bardzo mocno identyfikują się z tą partią, w przeciwieństwie do innych ugrupowań, których wyborcy są mniej przekonani do programów partii.

emde/"Polska The Times"

21.02.2017, 9:50