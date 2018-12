Nie ma miejsca na dwóch prawosławnych metropolitów Kijowa

-Patriarchat Ekumeniczny (Konstantynopola – red.) wysłał list do rąk metropolity Onufrego, w którym jasno podkreślił, że po soborze zjednoczeniowym i wyborze prymasa tej zjednoczonej Cerkwi staje się on metropolitą Kijowa. Od tego momentu, z całym szacunkiem, nie może być dwóch metropolii Kijowa. W związku z tym, metropolita Onufry będzie odtąd metropolitą Rosyjskiej Cerkwi na Ukrainie – powiedział nowy zwierzchnik nowej ukraińskiej Cerkwi, która wkrótce otrzyma autokefalię od Konstantynopola, Epifaniusz. Jednocześnie wezwał duchownych Ukraińskiej Cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego, by przechodzili do nowo utworzonej, zjednoczonej Cerkwi Ukrainy.