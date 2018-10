Nie ma lekko! Na Tuska czeka kolejne wezwanie?

"Na ten moment jeszcze nie jest wezwany w roli świadka, natomiast coraz więcej wątków wskazuje na to, że prawdopodobnie tak. Chociażby to, że premier Tusk osobiście podjął decyzję o likwidacji departamentu ochrony ekonomicznych interesów państwa w ABW, co znakomicie utrudniło walkę z przestępstwami VAT-owskimi"- wskazał. Zanim jednak podjęta zostanie ostateczna decyzja w sprawie wezwania byłego szefa rządiu, komisja musi poczekać na kilka innych ważnych przesłuchań, np. Jacka Rostowskiego- byłego wicepremiera i ministra finansów. Jak tłumaczył Horała, chodzi o to, co będzie mówił minister Rostowski o podejmowaniu decyzji: czy powie, że taka a taka decyzja była jego własnym pomysłem, czy też poleceniem premiera.