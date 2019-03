'Nie ma i nie będzie takiej szansy...' Schetyna studzi zapał Rabieja

Agnieszka 15.3.19 19:21

Dojrzewanie Niemców, którzy według Boniego są od Polaków "nieco dalej mentalnie", że są aż zdolni do akceptacji takich pokręceń jak wszelkie zaprzeczanie naturze, zdrowemu rozsądkowi i dobru dzieci prowadziło najpierw przez zachwyty nad nazizmem i wprowadzaniem go przy pomocy ludobójstwa (w tym holokaustu). Nazistowskie wychowanie swoich i kradzionych w innym dzieci też mieli już wtedy "specyficznie dojrzałe mentalnie" i dalekie np. od pedagogiki Korczaka.

Boni jest pewny, że mamy drogą "dojrzewania" Niemiec podążać, bo sporo przed nami zanim się tak stoczymy?

A może lepiej w przyspieszonym tempie walnąć Bonim - fundując mu pobyt w jakimś nazistowskim burdelu wśród wszelkiej maści zboczeńców - żeby sprawdzić czy po tym "dojrzeniu" do uwielbiania takiego otoczenia jest jakieś prawo odbicia od dna i powrotu do normalności, którą mimo takich głupców jeszcze w miarę możemy się cieszyć w Polsce czy przebije się szybciej do następnego dna "niemieckiej dojrzałości mentalnej"?