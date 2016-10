Nie lekceważ tych objawów: To może być rak!

reklama

Rak to choroba, która nieraz uderza niespodziewanie. Ale czy na pewno? Są pewne symptomy choroby nowotworowej, które pojawiają się już na samym początku. Warto je znać.

Gorączka

Gorączka to częsta przypadłość i łatwo ją zlekceważyć. Jednak wcale nie musi wynikać z przeziębienia czy grypy. Jeżeli wysoka temperatura towarzyszy nam przez dłuższy czas, a nie mamy objawów konkretnej choroby, może być to objaw nowotworów hematologicznych

Bóle głowy

Kolejny sygnał, który nietrudno zignorować, bo w końcu co strasznego w bólu głowy? Zwyczajna migrena jeszcze nie powinna powodować naszego niepokoju, ale jeżeli bólom głowy towarzyszą nudności i wymioty, senność, wahania nastroju i problemy z koncentracją, a co najważniejsze - bóle stale powracają, powinniśmy udać się do specjalisty neurologa. To są poważne sygnały świadczące o możliwości wystąpienia nowotworu mózgu.

Zmiany skórne

A także wszelkie przemiany na błonach śluzowych wargi, jamy ustnej, czy narządów płciowych. Oczywiście nie chodzi tu o zwykłe pieprzyki, czy purchawki lecz nieregularne zmiany wyglądające dziwnie i niecodzienne, które utrzymują się na naszej skórze dłużej niż dwa tygodnie. W takiej sytuacji powinniśmy jak najszybciej udać się do lekarza. Pomocne może okazać się badanie diagnostyczne fragmentu skóry, który uległ przekształceniom.

Krwioplucie

Ten objaw z kolei automatycznie wzmaga naszą czujność, bo z istoty rzeczy wygląda groźnie. Rzeczywiście, jeżeli zaczynamy pluć krwią, pod żadnym pozorem nie możemy tego bagatelizować. Ten objaw może wiązać się z rakiem płuc, który jednak wykryty wystarczająco wcześnie pozostawia szanse na wyleczenie.

Guz w piersi

Choć działania informacyjne w zakresie raka piersi są prowadzone od lat, wciąż wiele kobiet nie poddaje się stosownym regularnym badaniom. Co bardzo istotne, każda kobieta może też sama sprawdzać najbardziej podstawowe objawy. Jednak jeżeli już wyczujemy guzka na naszym ciele, powinniśmy z miejsca udać się do onkologia, by wykonać specjalistyczną mammografię i USG.

Ból w brzuchu lub klatce piersiowej

Przewlekłe i bardzo intensywne bóle brzucha i klatki piersiowej, czy inne bóle wewnętrzne mogą wskazywać na różne typy nowotworu. Ból w tzw. dole biodrowym to symptom raka jelita grubego. Ból okolic lędźwiowych może być związany z rakiem nerek, bóle w klatce najczęściej dotyczą raka płuc, zaś długotrwałe i silne bóle kości stanowią sygnał guza zwanego szpiczakiem.

Kaszel

To kolejna z pozoru zwyczajna dolegliwość, która powinna jednak zmotywować nas do udania się do lekarza, jeżeli trwa zbyt długo. Jeżeli kaszel jest bardzo uporczywy i przewlekły, powinniśmy wykonać badania pod kątem raka płuc. Ten symptom często może być połączony z krwiopluciem.

Biegunki

Przewlekłe zaparcia i biegunki wymagają bliższej obserwacji. Jeżeli nasz stolec ma kolor ciemnobrunatny, lub zauważymy w nim krew, powinniśmy się przebadać.

Powiększenie węzłów chłonnych

Wykonanie badań cytologicznych i histologicznych jest konieczne, jeśli węzły są przez długi czas powiększone, a nie jest to związane z żadnym zakażeniem. Koniecznie trzeba się im przyjrzeć, jeżeli są powiększone dłużej niż trzy tygodnie.

Chudnięcie

Nadmierne i powiązane z ogromnym osłabieniem może być skutkiem rozwoju nowotworu. Jeżeli z niewiadomych przyczyn bardzo szybko schudniemy w krótkim czasie tzn. w ciągu kilku tygodni, powinniśmy iść do lekarza.

Nie lekceważmy tych banalnych z pozoru objawów. Prosta i niewiele kosztująca, acz skuteczna diagnostyka może uratować nam życie!

17.10.2016, 12:15