'Nie klasyfikować uczniów, nie wydać im świadectw'. Szokująca wypowiedź nauczycielki!!!

Jeżeli tylko wypowiedź nauczycielki jednej z białostockich szkół podstawowych nie zostały wyjęte z kontekstu (telewizja wyemitowała tę krótką wypowiedź, zaraz potem wróciła do relacjonowania strajku), to jej słowa brzmią dość niepokojąco, zwłaszcza gdy przypomnimy sobie to, co mówił szef ZNP, Sławomir Broniarz na miesiąc przed przystąpieniem pracowników oświaty do bezterminowego strajku.