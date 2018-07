'Nie idzie się do polityki dla pieniędzy'. Oświadczenie prezesa PiS

Niedawno zakończyło się spotkanie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Przez ponad dwie godziny w siedzibie partii rządzącej przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie najważniejsi politycy tego ugrupowania dyskutowali na temat wyborów samorządowych.

"Za chwilę zaczynamy Komitet Polityczny [PiS]. Głównym tematem tego komitetu to będą wybory samorządowe, które są przed nami. Natomiast czy jeszcze coś, tego nie wiem. Jednym z punktów są wolne wnioski, sprawy różne. Więc to zależy od tego, czy ktoś z nas będzie mail coś do powiedzenia i zechce podnieść jakiś temat czy też nie. Dzisiaj na pewno mówimy o wyborach samorządowych"-poinformowała rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości oraz wicemarszałek Sejmu, Beata Mazurek w rozmowie z dziennikarzami przed zebraniem.

Po spotkaniu prezes PiS, Jarosław Kaczyński wygłosił oświadczenie. Jak tłumaczył lider partii rządzącej, na spotkaniu Komitetu Politycznego poruszona została m.in. kwestia kandydowania w wyborach samorządowych przy jednoczesnej pracy w spółkach Skarbu Państwa. I to do tego wątku w swoim bardzo krótkim oświadczeniu odniósł się prezes PiS.

"Zapadła decyzja zgodnie z naszymi deklaracjami, które składalem wielokrotnie. Do polityki nie idzie się dla pieniędzy"- podkreślił Jarosław Kaczyński.

Lider PiS zaznaczył, że pracownicy spółek Skarbu Państwa są szanowani przez kierownictwo partii, nie będą jednak kandydowali w wyborach na którymkolwiek szczeblu samorządu.

Na końcu oświadczenia wygłoszonego w siedzibie PiS Kaczyński poinformował również, że szczegółowe decyzje dotyczące startów polityków tej partii w wyborach samorządowych zostaną podjęte i ogłoszone "w stosownym czasie".