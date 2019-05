NIE dla rosyjskiego kłamstwa smoleńskiego! Jest reakcja MSZ

Lennon 31.5.19 9:00

Najpierw piszecie, że żadne obce kraje nie będą nam narzucać co mamy robić (vide ustawa 447, restytucja mienia itd.),po czym kawałek dalej - że Rosja ma wyjaśniać, usuwać, realizować.

To się kupy nie trzyma.

Rosja prowokuje, bo tak lubi. Daje to doskonałe efekty, szczególnie przy nikłej inteligencji prowokowanych.

Olać sprawę, niech sobie stawiają, co chcą. Jak zobaczą, że są ignorowani, to sami odpuszczą z podobnymi tematami.

Pomnika stawiać nie trzeba, bo życia już on nikomu nie wróci. Mógłby np. prezydent czy premier pojechać tam w każdą rocznicę, a nie tylko w roku wyborczym. I będzie ok.