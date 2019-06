NIE dla homopropagandy. Volvo odpuszcza!

Presja ma sens! Sytuacja we wrocławskiej fabryce Volvo to dowód na to, że w walce z homopropagandą nie wolno odpuszczać. Firma wycofała się ze swojej skandalicznej akcji.

Społeczność LGBTQ+ w firmie miała się nazywać V-EAGLE. We wrocławskim zakładzie na ekranach wyświetlane były reklamy, które zachęcały do przystępowania do społeczności lub stania się jej sojusznikiem, co oburzyło związkowców z NSZZ „Solidarność” oraz Solidarności 80. Zaczęli oni pisać protesty do władz związkowych. W swoim oświadczeniu pisali:

„Tylko dziś dostaliśmy kilkadziesiąt skarg, z którymi w pełni się zgadzamy, na działania Volvo Polska dotyczące wyświetlania komunikatów nieakceptowanych przez pracowników. Nie ma zgody NSZZ »Solidarność« na takie działania!!!””.

Firma pod naciskami wycofała się ze swojej inicjatywy, a reklamy zniknęły. W rozmowie na antenie TVP Info Piotr Duda, szef NSZZ „Solidarność” podkreślił, że propaganda LGBT wkracza już do zakładów pracy i konieczne jest podejmowanie działań zaradczych. Dodał:

„Od pewnego czasu zauważam, że duże korporacje międzynarodowe, które wchodzą do naszego kraju robić biznes, za nic mają polskie prawo, konstytucję, Kodeks pracy, dla nich ważniejsze są ich wewnętrzne regulaminy, i to jest nie do przyjęcia”.

