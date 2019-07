NIE dla homoadopcji!!! Będą zmiany w prawie?

Cogito ergo sum 8.7.19 18:46

SKORO TAK WAM NA SERDUSZKACH LEŻY LOS DZIECI, TO KIEDY PROGRAM ODBIERANIA DZIECI Z RODZIN PATOLOGICZNYCH, KIEDY PROGRAM POMOCY DLA DZIECI OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ, KIEDY PROGRAM TANICH PODRĘCZNIKÓW I ZNACZNIE LEPSZE FUNDUSZE DLA DOMÓW DZIECKA?



Aha, nie ma? No jasne, bo to kosztuje. Lepiej straszyć LGBT.