"Nie dla deprawacji naszych dzieci" trwa manifestacja w Warszawie!

"Dołącz do nas, jeśli także Ty:

1. NIE ZGADZASZ SIĘ na przemycanie propagandy LGBTQ i ideologii gender do szkół pod pozorem zajęć z „przeciwdziałania mowie nienawiści”

2. NIE ZGADZASZ SIĘ (tak jak 80% Polaków) na prezentowanie praktyk homoseksualnych, biseksualnych, transseksualnych i queer jako „normalność”

3. NIE ZGADZASZ SIĘ na indoktrynację dzieci ideologią gender, kwestionującą stabilność płci i rodzinę opartą na trwałym związku kobiety i mężczyzny

4. CHCESZ bronić konstytucyjnego prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z przekonaniami i prawa do ochrony dzieci przed demoralizacją (art. 48, 53 i 72 Konstytucji RP)" - napisano na profilu wydarzenia.