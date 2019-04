Nie da się zmienić płci. Można zmasakrować ciało

man.of.Stagira 28.4.19 14:03

Że coś tu się nie domyka, że cała ta „teoria gender” trzeszczy w etycznych i antropologicznych zawiasach przeczuwa i dostrzega sama matka chrzestna teorii gender Judith Butler;



“The “incompleteness” of each and every identity is a direct result of its differential emergence: no particular identity can emerge without presuming and enacting the exclusion of others, and this constitutive exclusion or antagonism is the shared and equal condition of all identity-constitution.” *

Judith Butler, "Restaging the Universal," 31.



* zauważmy wysokość tej ambony z której Mrs Butler wygłasza t e z ę!



Esencjalistycznego, pan-logicznego, kosmologicznego ognia tak modernistycznej prawdy nie zaparłby się żaden logik neopozytywista, żaden uczeń marksistowskiej lub heglowskiej szkoły , żaden katolik – nie ważne czy reformowany (w rodzaju Lutra) czy realny, współczesny. Święta Judyta przemawia w metajęzyku semantyki wszystkich możliwych języków ergo podług rodzaju zapisanego w dowolnym zdaniu.



Nawet Alfred Tarski nie ująłby tego mocniej. Toż to… post-post-modernizm. Negacja jego negacji.

