Nie chcą hidżabu. Skażą je za namawianie do... prostytucji?

Przynajmniej dwie kobiety, protestujące w Iranie przeciwko przymusowi noszenia hidżabu (chusty okrywającej głowę) będą oskarżone o „zachęcanie do korupcji i prostytucji”, donosi Amnesty International.

W trwających od dwóch miesięcy protestach w samym Teheranie aresztowano 35 kobiet, które robią sobie filmiki, jak powiewają nasadzonym na kij, a zdjętym z głowy hidżabem. Kilka z nich zostało w więzieniu pobitych, jednej wstrzyknięto niewiadomą substancję. Los kilku jest nieznany.

Inicjatorka ruchu, 31-letnia Vida Movahed, została zwolniona po miesiącu, jaki spędziła w areszcie ze swoją półtoraroczną córką. Jej wideo, na którym powiewa hidżabem stojąc na budce telefonicznej, stało się sensacją irańskiego internetu.

Za zachęcanie do prostytucji (nienoszenie hidżabu to najwyraźniej wg władz irańskich krok do prostytucji) irański kodeks przewiduje kary do 10 lat więzienia

ZA: EUROISLAM.PL

