Nie będzie śledztwa ws. Wojciecha Kałuży

Przypomnijmy – Wojciech Kałuża do sejmiku startował z listy Koalicji Obywatelskiej, jednak po wyborach umożliwił on samodzielne rządy Prawa i Sprawiedliwości w regionie i został wicemarszałkiem województwa. Według posłów PO mogło dojść do korupcji politycznej, w związku z czym w grudniu ubiegłego roku złożyli zawiadomienie do prokuratury.