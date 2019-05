Nie będzie satanistycznego koncertu w Chojnicach. Burmistrz: Na jednej z okładek zespołu mordowany jest ksiądz

alcapone 23.5.19 12:07

Trochę poza tematem ale warto poczytać.

Nie ma to jak tajniki internetu. Trafiłem przypadkiem na tekst z 11 kwietnia 2010 roku pod tytułem "Cudownie ocaleni". O tych co mieli lecieć a przypadkiem nie polecieli do Smoleńska tym tupolewem. Co za galeria postaci, ważnych postaci. Tylko idiota uwierzy w przypadki, ewidentnie tuż przed 10 kwietnia różne służby w panice wycofywały swoją agenturę, bo już do nich docierały informacje że coś będzie.



Cytat krótki.

"Ktoś musiał zginąć, by ktoś inny mógł żyć. Część polityków w najlepszej wierze oddała swoje miejsca innym - tym, którzy niedługo potem zginęli na smoleńskiej ziemi. Lista nazwisk zmieniała się w ostatnich dniach. "Cudownie ocalonych" jest wielu, ale i tak mniej niż poległych w służbie państwu.



Grzegorz Schetyna (PO), Stanisław Żelichowski (PSL), Jolanta Szczypińska (PiS), Zofia Kruszyńska-Gust (Kancelaria Prezydenta), Tadeusz Iwiński (SLD), Jarosław Kaczyński (PiS), Jan Ołdakowski (PiS) oraz gen. Marian Janicki (szef BOR). I to nie wszyscy, którzy mogli zginąć pod Smoleńskiem"



https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/cudownie-ocaleni-w-dobrej-wierze-oddali-bilety/s8pf1