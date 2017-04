Nie będzie rekonstrukcji rządu

reklama

„Nie ma na razie żadnej perspektywy rekonstrukcji [rządu]. W tej chwili, w związku z wotum nieufności, na pewno żadna rekonstrukcja nie nastąpi”

- Ryszard Terlecki potwierdził słowa Beaty Mazurek, rzecznik PiS.

Mazurek skomentowała pogłoski o zmianach w rządzie:

„To, co się dzisiaj rozgrywa w przestrzeni medialnej, to, o co państwo pytacie, to tylko i wyłącznie próba wywoływania kolejnego sporu, awantury związanej z rzeczą, która naprawdę nie istnieje”

Dodała także, że o ewentualnej rekonstrukcji zadecyduje premier, a nie opozycja czy politycy PiS i dodała:

„Przez cztery lata na pewno dojdzie do jakichś zmian. Nie chciałbym przewidywać i spekulować. Na pewno do świąt nic nie będziemy robili. To pewne. Czekamy na święta”

dam/dorzeczy.pl,Fronda.pl

4.04.2017, 18:40