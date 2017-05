Nie będzie premiera z Wrocławia? Nawet Żakowski ośmiesza Schetynę

reklama

Z Grzegorza Schetyny śmieją się już nawet zaprzyjaźnieni dziennikarze. Sprawa ma oczywiście związek z wypowiedziami dot. przyjmowania uchodźców. Jacek Żakowski w TOK FM pytał dziś Schetynę: „Ma Pan dziś lepszy dzień?”

Schetyna odpowiedział, że owszem, lepszy, bo dziś jest piątek.

„Bo pan Neumann mówił, że miał Pan gorszy” - odpowiedział Żakowski, na co Schetyna, że nie, miał tylko zapalenie ucha i „może dlatego się martwili”.

Żakowski zriposował:

„A to może, nie słyszał Pan, co Pan mówi? To wszystko wyjaśnia…”

Co jest najbardziej zaskakujące? To, że tuż po „Marszu Wolności” Żakowski przekonywał, że za 3 lata:

„Jeśli sprawy dalej potoczą się tym nurtem, najdalej za trzy lata Polska będzie miała premiera z Wrocławia”

POobijali dzisiaj Grzesia szyderczymi pytaniami w zaprzyjaźnionym radyjku TOK FM😂😂😂😂

- POsłuchajmy pic.twitter.com/ZKtm4CequJ — PikuśPOL (@pikus_pol) 12 maja 2017

dam/wpolityce.pl,Fronda.pl

12.05.2017, 10:00