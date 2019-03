Nie będzie ponownego głosowania ws. umowy brexitowej

Spiker brytyjskiej Izby Gmin John Bercow ogłosił, że wbrew planom premier, umowa brexitowa nie może zostać poddana pod ponowne głosowanie, jeśli nie zostaną do niej wprowadzone znaczące zmiany. Poprzedni tekst został przedstawiony posłom 12 marca. Członkowie Izby Gmin odrzucili go większością 149 głosów. Wcześniej pierwszy wariant odrzucono większością 230.

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May chciała w tym tygodniu raz jeszcze poddać pod głosowanie uzgodnione porozumienie brexitowe. Oświadczenie Johna Bercowa oznacza, że prawdopodobnie nie będzie to możliwe, bo nie zgodzi się on na ponowne przedstawienie takiego samego tekstu, jak ten już raz odrzucony.