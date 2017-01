Nie będzie konieczności wypełniania deklaracji PIT-37!

reklama

Fot. Adam-dalekie-pole via Wikipedia, CC 3.0 reklama

Ministerstwo finansów planuje zmiany, które uproszczą rozliczanie się z fiskusem. Wystarczy do tego złożenie upoważnienia, na przykład za pośrednictwem konta bankowego.

Komitet Stały Rady Ministrów rozpatrzył projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym, dzięki któremu jest możliwe, że w tym roku nawet 13 milionów podatników nie będzie musiało samodzielnie wypełniać deklaracji PIT-37. Tomasz Strąk z ministerstwa finansów wyjaśnia, że do 10 kwietnia każdego roku podatnik będzie mógł złożyć do urzędu skarbowego wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego. Dodaje, że będzie to można zrobić na stronie internetowej e-deklaracje, na portalu podatkowym ministerstwa finansów, a także za pośrednictwem swojego konta w banku, jeśli ten zaoferuje taką możliwość. W ten sposób będzie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem, a także skorzystać z ulg: na dzieci i rehabilitacyjnej. Możliwości skorzystania z pozostałych ulg mają być wprowadzone w przyszłym roku.

Tomasz Strąk dodaje, że także etap akceptacji będzie prosty. Podatnik będzie mógł wstępnie wypełnione zeznanie zaakceptować, odrzucić, lub nie robić niczego, co także będzie oznaczało akceptację.

Ministerstwo finansów zapowiada też umożliwienie emerytom i rencistom przekazywania 1 procenta podatku na cele charytatywne, bez konieczności wypełniania całego formularza PIT-37. W tym celu wystarczy wypełnienie formularza PIT-OP.

Resort podkreśla, że wszystkie dotychczas dostępne sposoby rozliczenia się z fiskusem pozostaną dostępne.

27.01.2017, 14:45