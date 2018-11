Nie będzie kolejowej spowiedzi

- Ta propozycja jednego z pasażerów pojawiła się dwa-trzy miesiące temu. Spytaliśmy stronę kościelną, czy byłaby zainteresowana i odzew był zaskakujący. Prowadziliśmy takie rozmowy z zakonami dominikanów i franciszkanów, a także z ojcem Leonem Knabitem i księdzem Adamem Bonieckim, który jest gotów przyjechać do nas z Warszawy.. My traktujemy to bardziej w charakterze marketingowym, eventowym. Przyznam, że jest to trochę kontrowersyjna sprawa - tłumaczył ten pomysł w rozmowie z portalem LoveKraków prezes Kolei Małopolskich Grzegorz Stawowy.