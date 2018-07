Nie będzie kamer na wyborach! RODO zablokowało ustawę PiS

Prezydent Adrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu wyborczego, która uchyla obowiązek transmisji video z lokali wyborczych. Jeden z flagowych pomysłów PiS na obchronę wyborów przed fałszerstwami przegrał z RODO.

Mimo, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości praktycznie od początku swojej kadencji zapowiadali wprowadzenie kamer video do lokali wyborczych to jednak teraz zmuszeni byli do wycofania się ze zmian.

Przepis wprowadzający obowiązek transmisji na żywo z każdego lokalu wyborczego został zniesiony ze względu na unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych tzw. RODO. Według niego pokazywanie w internecie oraz archiwizacja nagrania narusza dobra osobiste osób głosujących.

Nowelizacja wprowadza także prawo do pełnienia funkcji urzędników wyborczych osobom, które mają 5-letni staż pracy w urzędzie lub ich jednostkach, a nie jak dotychczas tylko pracownikom urzędów obsługujących organiy administracji rządowej i samorządowej.

mor/PAP