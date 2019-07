Nie będzie aneksji Białorusi! Putin ma inny plan

Po wyborach prezydenckich w 2024 r. Władimir Putin może wciąż pozostać u władzy jako premier „z rozszerzonymi prerogatywami” i lider partii Jedna Rosja. W związku z tym Kreml odstępuje od nacisków na Łukaszenkę by zgodził się na zjednoczenie Białorusi i Rosją, podają źródła Bloomberg.

Według agencji, Kreml rozważa scenariusz ze zmniejszeniem liczby deputowanych do Dumy Państwowej wybieranych z list partyjnych – do 25%, i wzrostem udziału deputowanych z okręgów jednomandatowych. W 2016 r. połowa Dumy została wybrana z list partyjnych, druga połowa z okręgów jednomandatowych.

Taki scenariusz pozwoliłby Kremlowi zachować kontrolę nad izbą niższą w obliczu spadku popularności partii władzy – Jednej Rosji, czytamy w artykule. Zmiany mogą wejść w życie przed wyborami w 2021 roku. Kandydaci z ramienia Jednej Rosji mieliby pójść do wyborów jako formalnie niezależni posłowie jednomandatowi. Bloomber powołuje się na anonimowe źródło, które twierdzi, że w sytuacji spadających rankingów partii Putina, takie zmiany pozwolą obecnemu prezydentowi „uzyskać pełną kontrolę nad nowym parlamentem” na trzy lata przed wygaśnięciem jego prezydentury.

„Wysiłki zmierzające do przekonania przywódcy sąsiedniej Białorusi do potencjalnego połączenia się z Rosją, co pozwoliłyby Putinowi pozostać głową państwa zjednoczonego, nie powiodły się” – pisze Bloomberg.