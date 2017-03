Nick Vujicic: Seks poza małżeństwem jest jak diabelskie wino

reklama

Nick Vujicic - znany mówca motywacyjny i ewangelista, który urodził się niemal całkowicie pozbawiony kończyn opowiada o tym, dlaczego ludzie uprawiają seks przedmałżeński. Przeczytaj!

Według Nicka, ludzie uprawiają seks pozamałżeński często po to, by wypełnić pustkę, jaka może zostać wypełniona przez trwałą relację z Jezusem Chrystusem.

32-letni Vujicic, pomimo swojej niepełnosprawności, ma piękną żonę - Kanae. Wzięli ślub prawie trzy lata temu, są też rodzicami prawie 2-letniego syna.

Vujicicowie wydali książkę poświęconą sprawom miłości i małżeństwa pt. "Miłość z kończynami. Niesamowita historia prawdziwej miłości, która pokonuje wszystko". ("Love With Limbs: A Remarkable Story of True Love Conquering All").

Choć przyznają, że nie są "ekspertami" w sprawach małżeńskich, chętnie dzielą się swoim doświadczeniem opartym o biblijną perspektywę - od abstynencji po planowanie rodziny.

- Chciałbym, żeby ludzie zrozumieli, czytając tę książkę, że kiedy Bóg stworzył Adama, stworzył też Ewę i Jego planem jest, byśmy z kimś byli. Chodzi nie tylko o relację, w której trzymamy się za ręce, uprawiamy seks czy jesteśmy w intymnej sytuacji. W jedności małżeństwa jest święte piękno - mówi Nick.

Para zdradza w swojej książce, że podczas narzeczeństwa zmagali się z kwestią abstynencji. Vujicicowie podkreślają jednak, że oczekiwanie na noc poślubną było warte poświęcenia.

- Seks poza małżeństwem jest jak diabelskie wino. Jak wino diabła mogłoby być lepsze od wina Bożego? To tylko podróbka - przekonuje mówca motywacyjny.

W książce zaleca krótkie narzeczeństwo.

- Bóg stworzył seks dla małżeństwa, a szatan wziął coś pięknego i świętego, wykrzywił to i przyniósł pożądanie. Widziałem wielu ludzi, którzy używają seksu przed ślubem jako sposobu, by poczuć się potrzebnym, chcianym i akceptowanym. Nie otrzymamy lepszej akceptacji niż ta od Boga - mówi Vujicic.

Nickowi i Kanae przezwyciężyć pokusę pomogła m.in. modlitwa. Nick zaznacza, że umocnienie się w wierze przed znalezieniem prawdziwej miłości było kluczem do zdrowego małżeństwa.

- Moja wartość jest w Bogu czy jestem singlem czy nie i czy mam ręce i nogi czy nie. Boży cel i plan dla mojego życia to wszystko, czego potrzebuję. Jego łaska, zbawienie, prowadzenie, plan i nic więcej. Byłem zadowolony w mojej relacji z Jezusem Chrystusem zanim się ożeniłem. Jeżeli jesteś singlem i nie jesteś szczęśliwy, to zaufaj mi - nie będziesz też, jak się ożenisz. Spytaj kogokolwiek, kto jest w małżeństwie - mówi Vujicic.

„Australijczyk serbskiego pochodzenia przyznał, że gdy był nastolatkiem zastanawiał się czy znajdzie kiedyś kobietę, która pokocha go niezależnie od jego niepełnosprawności. To przez wiarę i Biblię był w stanie rozwinąć poczucie własnej wartości i dziś oddaje całą chwałę Bogu” - czytamy na Chnnews.pl.

- Chcę, by przez tę książkę ludzie zrozumieli, że zamiast tylko próbować znaleźć prawdziwą miłość, trzeba się zaakceptować i zapragnąć dla siebie Bożego doskonałego planu. Bożej siły, planu i mądrości, a nie swojej. To jest trudne, ale taka jest chrześcijańska droga. Kiedy dajesz szansę złamanym częściom siebie i oddajesz je Bogu, to wtedy On może dokonać cudu - podkreśla ewangelista.

Nick podróżuje po całym świecie. Wygłasza mowy motywacyjne i głosi ewangelię. W tym roku będzie również w Polsce.

Spotkanie z nim odbędzie się 30 kwietnia na stadionie Lecha w Poznaniu.

Sab/Chnnews.pl

29.03.2017, 13:35