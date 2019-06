Nic się nie uczą. Opozycja zmierza ku kolejnej porażce

Trzeba się bardzo postarać, aby spróbować zignorować wszelkie sukcesy rządu Prawa i Sprawiedliwości i będąc w opozycji, usiłować zbić na tym kapitał polityczny licząc, że pozwoli to na wygranie kolejnych wyborów, tym razem do Sejmu i Senatu. Opozycja totalna nie wyciąga jednak wniosków po przegranych z kretesem wyborach do europarlamentu.