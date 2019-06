Nic nie wiedział? Wałęsa: Naokoło mnie byli księża - zboczeńcy i agenci. Ja ich ogrywałem cwaniactwem

Tomek 5.6.19 9:15

Tak czytam tego Bolka i czytam i ciągle nie dowierzam, że on może co jakiś czas wymyślić coś jeszcze głupszego niż poprzednio i jemu się wena nie kończy. On jednak jakiś dziwaczny talent ma. Proponuje aby ktoś zbierał te jego absurdalne teksty i zachowywał je aby po śmierci wieszcza Bolka wydać księgę jego cytatów - to byłaby niesamowita lektura rozweselająca nawet samobójcę. Policja by takiemu stojącemu na moście przed skokiem desperatowi czytała parę zdań z Bolka i niedoszły samobójca zaczął by się zalewać łazami ze śmiechu, a chęć do życia by mu powróciła pewnikiem.