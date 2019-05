Newsweek w USA chce, by Polska oddała ,,skradzione'' nieruchomości

Szokujący artykuł ukazał się przed kilkoma dniami na stronie internetowej amerykańskiego Newsweeka. Daniel Schatz w tekście zatytułowanym „Poland must deal with its past – and return stolen property” stwierdza, że w Polsce istnieje 170 tys. nieruchomości „bezprawnie przejętych” od żydowskich ofiar Holokaustu.