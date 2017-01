'Newsweek' pisze o... polskich obozach

W wydawanym przez niemiecki koncern Axel Springer tygodniku "Newsweek Polska" ukazał się artykuł o... "polskich obozach koncentracyjnych"

Tekst nosi tytuł "Po wyzwoleniu nazistowskich obozów Polacy ponownie je otworzyli? „Mała zbrodnia” Marka Łuszczyny” i opowiada o powojennych obozach, takich jak ten w Świętochłowicach, którego komendantem był... Salomon Morel.

"Polskie obozy koncentracyjne znajdowały się niemal w całej Polsce. Powstały, bo Polacy chcieli się zemścić na Niemcach? – pytamy Marka Łuszczyny. – Nie ma mowy o spontanicznej zemście ludności polskiej. Można powiedzieć, że zemsta została zinstytucjonalizowana przez aparat państwowy i wykorzystana do tego, by wskazać nowego (po hitlerowcach) wroga. Polskie obozy były doskonale zorganizowane i podlegały Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego i Centralnemu Zarządowi Przemysłu Węglowego. Była to sprytna polityka nowej władzy, grającej na emocjach Polaków i utrzymującej, że otwieranie obozów to zemsta w imieniu społeczeństwa."- czytamy w tygodniku Tomasza Lisa.