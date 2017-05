Newsweek atakuje abp Jędraszewskiego!

reklama

Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski od dawna musi mierzyć się z atakami nieprzychylnych mu lewicowych mediów. Tym razem artykuł uderzający w duchownego opublikował "Newsweek".



Zarzuty skierowane w stronę Jędraszewskiego zawarte w agresywnym tekście o wiele mówiącym tytule "PiSkup" wywołać mogą co najmniej zdziwienie, a zapewne i obrzydzenie. Tekst pełen jest co najmniej niezrozumiałych tez. Jędraszewskiemu wypomina się m.in., że nie wierzy w oficjalną wersję katastrofy smoleńskiej przedstawianą przez stronę rosyjską. Rzekomo ma to być powód, dla którego arcybiskup był nielubiany w Łodzi, a teraz jest nielubiany w Krakowie.



W tekście przytoczone zostały też rzekome wypowiedzi ludzi krytykujących Jędraszewskiego. Co ciekawe, wszystkie (a było ich aż trzynaście) były anonimowe...

Jednoznacznie broniący wiary i wartości duchowny jest ewidentnie nie w smak niektórym środowiskom w naszym kraju.

