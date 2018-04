Neumann zapowiada: TUSK uratuje Polskę przed PiS - będzie naszym prezydentem!!!

Poseł Platformy Obywatelskiej, Sławomir Neumann powiedział w wywiadzie dla Super Expresu o planach obecnego przewodniczącego Rady Europejskiej, Donalda Tuska. Stwierdził on, że po skończeniu swojej kadencji w unijnych strukturach, wróci do Polski, po to by wystartować w wyborach prezydenckich.

We wspominanym wywiadzie, Neumann jest zaskakująco pewny szans Platformy Obywatelskiej w przyszłych wyborach samorządowych. Mówi: ‘’Jak widać, PO rośnie w siłę i buduje koalicję, która już w jesiennych wyborach samorządowych jest w stanie wygrać z PiS’’. Optymizm z jakim wypowiada się poseł PO jest nieuzasadniony. Sondaże od dawna wskazują, że poparcie Prawa i Sprawiedliwości wśród społeczeństwa utrzymuje się na poziomie 40%. Na dalszych pozycjach plasują się partie totalnej opozycji.

Neumann w odpowiedzi na pytanie co będzie jeśli PiS wygra kolejne wybory odparł: „Nie martwię się o wynik tych wyborów.(..) Potem mamy wybory do Parlamentu Europejskiego, do Sejmu i w końcu prezydenckie, na które wróci Tusk.’’ Dodał też: ‘’Wierzę jednak w to, że jeszcze zanim wróci, będzie nam pomagał.’’

Poseł PO, zapytany o to czy Tusk może założyć nową partię w Polsce odpowiada: ‘’Po co ma zakładać nową partię? Bez jaj. Jest już po Wielkanocy i prima aprilis. Ileż to nowych formacji nie miało powstać w ostatnich dwóch latach. Iluż to Macronów miało się pojawić. A została PO i Nowoczesna. Razem budujemy koalicję, która wygra z PiS.’’.

mj/se.pl