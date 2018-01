Neumann zaklina rzeczywistość. Paradne - PO ,,to nie jest partia lewacka''!

Partia, która próbuje udawać prawicę, jednocześnie ,,robiąc dobrze'' wszelkim tęczowym zboczeniom i chorym ideom, musi mieć poważny problem. I ma go właśnie Platforma Obywatelska, co sprawa aborcji pokazała jak na dłoni. Dziś szef klubu parlamentarnego PO Sławomir Neumann próbował tłumaczyć w RMF FM, o co właściwie chodzi jego ugrupowaniu. Ubaw po pachy!