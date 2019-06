Netflix walczy o aborcję

Netflix podjęło walkę o prawo do zabijania nienarodzonych dzieci w amerykańskim stanie Georgia. Ten jeden z gigantów światowego show biznesu jest pierwszą amerykańską wytwórnią filmową, która zagroziła władzom stanu, że zaprzestanie tam swoich produkcji i wycofa inwestycje, jeśli wejdzie w życie nowe antyaborcyjne prawo. Ogranicza ono aborcję do momentu, w którym wykrywalne jest bicie serca dziecka, czyli do ok. 6 tygodnia ciąży.