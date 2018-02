Netanjahu oburzony słowami Morawieckiego. ''Porozmawiam z nim''

W trakcie dzisiejszej Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium dziennikarz Ronen Bergman zadał premierowi pytanie: „Co wy próbujecie zrobić? Dolewacie oliwy do ognia”. Tym samym odnosił się do nowelizacji ustawy IPN. Przed zadaniem pytania opowiedział pokrótce historię swojej matki urodzonej w Polsce, która przeżyła Holokaust, ale wielu jej członków nie miało tego szczęścia, bo Polacy zadenuncjowali ich na Gestapo.

Według dziennikarza – zostałby on uznany w Polsce za przestępcę gdyby chciał opowiedzieć tę historię. Premier Morawiecki odpowiedział mu, że tak nie jest:

„ Jest to niezmiernie ważne, aby zrozumieć, że oczywiście nie będzie to karane, nie będzie to postrzegane jako działalność przestępcza, jeśli ktoś powie, że byli polscy zbrodniarze”.

Drugie zdanie sprawiło, że po stronie Izraela znowu wybuchła istna burza:

„Tak jak byli żydowscy zbrodniarze, tak jak byli rosyjscy zbrodniarze, czy ukraińscy - nie tylko niemieccy”.

The Polish Prime Minister's remarks here in Munich are outrageous. There is a problem here of an inability to understand history and a lack of sensitivity to the tragedy of our people. I intend to speak with him forthwith. pic.twitter.com/ZBNxdpn3hO

— PM of Israel (@IsraeliPM) 17 lutego 2018