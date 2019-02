Nerwy na Kremlu? Putin dyscyplinuje rosyjską mafię

Władimir Putin przedstawił projekt wniesienia poprawek do kodeksu karnego – przede wszystkim chodzi o dopisanie artykułu o przestępstwie, jakim miałoby być „zajmowanie wysokiej pozycji w hierarchii przestępczej”. Czyli chodzi o konkretną karę dla „worów w zakonie” i przywódców zorganizowanych organizacji przestępczych (rosyjski skrót: OPG). Osoby uznane za takowe przez sąd byłyby zagrożone karą więzienia od 8 do 15 lat oraz grzywną pieniężną w wysokości do 5 mln rubli.

Prezydencki projekt poprawek przewiduje również możliwość skazania na od 12 do 15 lat więzienia za sam fakt udziału w zjazdach przestępczych bossów („kryminalne autorytety”), na których zapadną decyzje o popełnieniu przestępstwa, które kodeks karny kwalifikuje jako ciężkie lub szczególnie ciężkie. Putin proponuje również zwiększenie kar finansowych z już istniejącego artykułu za udział w grupie przestępczej (do 5 mln rubli). Co ważne, skazani z powyższych artykułów nie będą mogli liczyć na wyrok w zawieszeniu lub złagodzenie kary. W przypadku skazania za więcej niż jeden artykuł z powyżej wymienionych, łącznie przestępca może dostać do 30 lat więzienia. Jednocześnie Putin proponuje zwalniać z odpowiedzialności karnej liderów grup przestępczych, jeśli dobrowolnie zakończyli swój udział w OPG i przyczynili się do przerwania ich działalności.