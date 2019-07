Nerwowo na opozycji! Koalicji z PSL nie będzie? Kosiniak-Kamysz: Nie ma zgody na Wiosnę i SLD

Ileż to się nasłuchaliśmy haseł na temat wielkiej, zjednoczonej opozycji, której celem jest obalenie rządów Zjednoczonej Prawicy. Teraz okazuje się, że klęska w wyborach do Parlamentu Europejskiego była tak poważna, że pomysły na koalicję zaczynają się, nomen omen, totalnie sypać.

„Na tę chwilę jedyna koalicja, która jest, to Koalicja Obywatelska, skupiająca Platformę Obywatelską, Nowoczesną, Inicjatywę Polska i samorządowców. Nasza oferta pójścia do wyborów kierowana jest i do środowisk lewicowych i do PSL”.