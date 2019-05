Neonaziści w Niemczech. Dlaczego świat milczy, a Unia Europejska nie bije na alarm?

Tomek 3.5.19 9:32

Podobno w Amsterdamie są burdele dla zoofili. Jeśli Europa się nie nawróci to Pan Bóg będzie to zatrzymać nadzwyczajną interwencją z góry. I będzie to interwencja bolesna zapewne. Wizje rozmaitych świętych ludzi to opisują, kto wie ten się może dowiedzieć.