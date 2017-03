Nawrócona feministka: Feminizm jest jak sekta!

Była zmuszana do seksu z cudzoziemcami i zażywania narkotyków, a nawet zgwałcona przez lesbijkę – to historia Sary Fernandy Giromin, brazylijskiej ikony feminizmu.

Kobieta, która zmieniła nazwisko na Sara Winter była założycielka brazylijskiego Femenu. Dziś jednak broni życia poczętego i głośno mówi o nadużyciach, jakich dopuszczają się feministki. Wynaturzenia tej ideologii opisała w książce „Dziwka, nie! Siedem razy byłam zdradzona przez feminizm”.

Zmiana stosunku do aborcji i feminizmu rozpoczęła się u Sary Giromin w październiku br., kiedy wyraziła żal z powodu aborcji swojego pierwszego dziecka. Stało się tak, gdy urodziła drugie.

- Wyrażam skruchę za przerwanie ciąży i teraz proszę o wybaczenie – pisze Sara Winter. – Piszę do was kiedy ono [dziecko] śpi spokojnie na moich kolanach – tłumaczy.

Była aktywista Femenu prosi kobiety, które czują się „zdesperowane i myślą o aborcji, by dobrze zastanowiły się nad tym problemem”, dodając: „to przyczyniło się u mnie do wielu kłopotów i trudności. Nie chcę, by przydarzało się to wam”.

Sara Fernanda Giromin twierdzi w swojej książce, że feminizm jest sektą, która traktuje kobiety jak przedmioty, faworyzuje homoseksualizm i ukrywa pedofilię w swoich szeregach. Przekonuje jednocześnie, że „kobiety zaangażowane w ten ruch są, w najczystszym rozumienia tego słowa, materią. Są przedmiotami faworyzującymi nienawiść wobec religii chrześcijańskiej, nienawiść w stosunku do mężczyzn i nienawiść wobec zrównoważonej rodziny” – pisze była feministka.

Autorka zapowiedziała, że cześć dochodów ze sprzedaży książki przeznaczy na rzecz akcji obrony dzieci poczętych. Rozpoczęła też serię konferencji, w czasie których występuje przeciw feminizmowi, ideologii gender i marksizmowi kulturowemu.

kj/pch24.pl