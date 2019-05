Wojna TVN vs. PO. Siemoniak: Minimum rzetelności!

Mirek 29.5.19 8:54

Totalniakom opadły szczeny bo dostali mówiąc krótko ....manto . Tak to niestety się kończy gdy żeruje się na złodziejstwie i oszustwie to wcześniej czy później ludzie zorientują się o co chodzi . Następne manto będzie w wyborach parlamentarnych na jesieni . To przecież Bredzisław Komoruski powiedział żeby przeciwników politycznych WALIĆ DECHĄ . A czy pamiętacie co powiedział kiedyś Szechter z Gazety Żydowskiej o że Komoruski może tylko wtedy przegrać gdyby zakonnicę w ciąży przejechał na pasach . No i nie przejechał a i tak przegrał .