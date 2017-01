Nawet w PO nie chcą powrotu Tuska do polskiej polityki

reklama

Nawet posłowie Platformy Obywatelskiej nie marzą szczególnie o powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki, o czym dobitnie świadczy ostatnia wypowiedź Sławomira Nitrasa.

Sławomir Nitras był gościem Roberta Mazurka w porannej rozmowie RMF FM. Mówił tam m.in. o ewentualnej przyszłości Donalda Tuska.

"Uważam, że Donald Tusk powinien tam zostać [w Brukseli], bo to interes Polski" - powiedział Nitras.

Jak dodawał, jego zdaniem dla Tuska nie ma w tej chwili żadnej roli w polskiej polityce:

„Nie widzę dzisiaj szczerze mówiąc jakiejś szczególnej roli dla niego w polskiej polityce. Do tej samej wody dwa razy się nie wchodzi (…) Mogą być sentymenty, ale one nie są odpowiedzią na wyzwania przyszłości. Przyszłość jest czymś, co trzeba wykuć i wypracować, czuć te emocje i w tym sensie gdybyśmy czekali, to byłby dowód na lenistwo i brak ambicji. Jeżeli on sobie przyjedzie i znajdzie miejsce, to super. Ale to jego rola, a nie nasza. Naszą rolą nie jest na niego czekać, tylko robić swoje”

4.01.2017, 9:31