Nawet w 'GW' płaczą nad Lewicą? 'Ukradkiem ocierali łzy...'

"Redakcyjni koledzy i koleżanki o sercu po lewej stronie ukradkiem wycierali łzy wzruszenia, wpatrując się w telewizor. Kto uwierzyłby dwa lata temu, że Biedroń, Zandberg i Czarzasty ogłoszą wspólny start lewicowej koalicji?"-pisze we wstępie Pacewicz, nie precyzując jednak, czy były to łzy szczęścia i wzruszenia, czy też dziennikarze z Czerskiej raczej rozpaczali nad taką koalicją.

Następnie skupia się na najmocniejszych stronach wszystkich trzech liderów lewicowych partii. W ugrupowaniu Roberta Biedronia publicystę zachwyca PR i marketing polityczny. Partii Razem, zdaniem Krzysztofa Pcewicza, przyświecają "szczytne idee", którym, niestety, brakuje uporządowania i realizmu politycznego. SLD, choć myśli w stylu "realpolitik", może poszczycić się dużym doświadczeniem politycznym, sprytnym przywódcą i zdolnością do kompromisu, to jednak jest dla dziennikarza... zbyt eseldowska.

"Jeśli Czarzasty wykorzysta te zasoby nie po to, by oszukać koalicyjnych partnerów i tak ułożyć listy, by weszli z nich głównie przedstawiciele Sojuszu, ale po to, by koalicja jako całość rosła w siłę, to może być zupełnie nieźle"-ocenia Pacewicz.