Nawet pomóc normalnie nie potrafi?! ŻAŁOSNY wpis Arłukowicza!

Hej „PATRIOCI”!🙂Robota jest dla Was. Na balu charytatywnym dla dzieci, licytowali broszkę @BeataSzydlo

Wołali 300 ale nie było nikogo, ani jednego chętnego, to wziąłem za 200, żeby głupio nie było. Możecie ją teraz kupić i przelać na dzieciaki! Czekam tu na Was!#BroszkaSzydło pic.twitter.com/sxVkcHo9Z5