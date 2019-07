Nawet Miller wie, że nie ma mocnych na PiS!!!

JR 19.7.19 10:08

Miller przekonał się na własnej skórze. Jego organizacja też wyprowadzała sztandar. Co prawda PO sztandaru nie wyprowadzała, ale przegrała wybory po 8 latach bycia u władzy. Piszę bycia bo sprawowaniem to trudno nazwać. PIS to jedyna formacja, która dzieli się dochodem z rodzinami, osobami niepełnosprawnymi, dziećmi. Realizuje systematycznie program, który głosiło przed wyborami. Zapowiada dalszą troskę obywateli. Pamiętamy ponad 3-godzinne przemówienie Tuska, który obiecywał złote góry. Miller też pamięta jak obiecywał gruszki na wierzbie i miał skończyć jak prawdziwy mężczyzna. Jak to wyszło wszyscy wiemy. Pamiętamy też co powiedziała Pani Beata Szydło: wystarczy nie kraść. Za to od totalnych ma....krytykę!!! Gdyby ci ludzie z "opozycji" (bo prawdziwą opozycją trudno ją nazwać) mieli odrobinę honoru, samokrytyki i poczucia odpowiedzialności to by siedzieli cicho i odprawiali pokutę za to zło co Polsce i Polakom wyrządzili!!! Niestety tak nie jest. Obok wyskoczyła mi informacja, że Schetyna mówi: "możemy zdobyć 40-45% poparcia". Tak się zastanawiam czy on jest naiwny, czy po prostu niespełna rozumu??!! Polacy! Musimy zewrzeć szyki aby wybić temu człowieczkowi z głowy te procenty!!! Złodziei nie można dopuścić do władzy bo to będzie oznaczało katastrofę dla naszej Ojczyzny. Schetynie radzę aby raczej udał się na Ukrainę razem z Siemoniakiem. Wasza Ojczyzna oczekuje waszej pomocy, zaś Polacy wami gardzą!!!